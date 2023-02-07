Depremde yaralanan vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi Güncel Haberler Depremde yaralanan yaklaşık 45 vatandaşı taşıyan askeri uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Depremde yaralanan yaklaşık 45 vatandaşı taşıyan askeri uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı. Yaralıların, başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edileceği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Atatürk Havalimanı Adıyaman İstanbul Güncel Haberler

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