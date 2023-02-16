Depremde yaralanan polis memuru Karabük'te tedavi görüyor Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından çıkartılan polis memuru Mustafa Yücel, Karabük'te tedavi altına alındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından çıkartılan polis memuru Mustafa Yücel, Karabük'te tedavi altına alındı. Samandağ'da görev yapan Yücel, depremde enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkartılan polis memuru, yakınları tarafından Karabük'e getirildi. Özel hastanede tedavi altına alınan Yücel'i, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ziyaret etti. Başhekim Op. Dr. Gürol Şahin'den tedavisi hakkında bilgiler alan Gürel, Yücel'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Karabük Hatay Güncel Haberler

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