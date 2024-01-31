Üye Girişi
Haberler

Depremde yaralanan İsmail Alkayış, yaşadıklarına rağmen hayata tutunuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evinin enkazında yaralanan ve bebeğini kaybeden İsmail Alkayış, yaşadıklarına rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Omurgasından yaralanan Alkayış, yürüme güçlüğü çekse de çalışarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da çöken evinin enkazında omurgasından yaralanması sonucu yürüme güçlüğü çeken, doğmamış bebeğini de kaybeden 32 yaşındaki İsmail Alkayış, yaşadıklarına rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Alkayış ailesi, 6 Şubat'taki ilk depreme Mimar Sinan Mahallesi'nde Kılıç Apartmanı'nın giriş katındaki dairelerinde yakalandı.

Yaklaşık 5 saat enkazda kalan İsmail Alkayış, hamile eşi ve 4 yaşındaki oğlu, yakınları tarafından kurtarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Anne karnındaki bebeğini kaybeden ve üzerine kolon devrilmesi sonucu omurgasındaki sakrum kemiği kırılan Alkayış, 5 ay çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Adıyaman Üniversitesinde temizlik personeli olan Alkayış, operasyonlara rağmen yürüme güçlüğü çektiği işine dönerek ailesinin geçimini temin ediyor.

"Sakin kalmaya ve birbirimizi yatıştırmaya çalıştık"

Depremzede İsmail Alkayış, AA muhabirine, depreme uyanık olduğu esnada yakalandığını söyledi.

Su içmek için mutfağa gittiğini, ardından da eşinin uyandığını anlatan Alkayış, "Biraz oturduk, o sırada oğlum yatıyordu fakat birden sallantı meydana geldi. Kaçmayı düşündük ve kaçtık, giriş kapısının önünde bina komple üzerimize çöktü. 5 katlı binanın giriş katında oturuyorduk." dedi.

Alkayış, çocuğunun ağlama sesinden etkilendiğini belirterek, "Her yer karanlıktı, her yerimizde beton yığınları vardı. Enkaz altındayken oğlumun bu acıyı yaşaması, bunu görmesi ve saatler boyunca ağlaması, 'Baba beni bırakma, anne beni bırakma' diye sürekli ağlaması beni çok etkiledi. Sakin kalmaya ve birbirimizi yatıştırmaya çalıştık." diye konuştu.

Enkazda 5 saat kaldıklarını ifade eden Alkayış, şunları kaydetti:

"O sırada eşim bana, karnındaki çocuğu kaybettiğini söyledi ve ben o an yıkıldım resmen. Yine de onlara güçlü olduğumuzu, kurtulacağımızı hissettirmeye çalıştım. O sırada ağabeyimin sesini duydum ve benim için bir umut oldu. Ağabeyim bizi çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve çevredekilerin de yardımıyla bizi o enkaz yığınından çıkardı."

Alkayış, enkazda vücudunda bazı değişiklikler olduğunu hissettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Enkazdan çıktığımda vücudumun belli bir noktalarına baktığımda herhangi bir kanama ya da yararlanma olmadığını hissettim. Ayağa kalkmak istedim, ayaklarımın ve gövdemin birbirinden ayrıldığını gördüm. Ondan sonraki süreci zaten hatırlamıyorum. Yaklaşık 5 aylık tedavi süreci yaşadım, yine de bu halime 'Çok şükür' diyorum."

Yürürken aksadığını anlatan Alkayış, "Şu an gövdemde zincir tarzı bir platin mevcut, hayatıma artık böyle devam edeceğim. Eskiden koşuyordum, yürüyordum, halı saha maçlarına gidiyordum ama vücudumdaki hasardan dolayı artık bu tür aktiviteleri yapamıyorum. Bu benim için ilk zamanlar çok üzücü bir durumdu, psikolojik tedavi gördüm ama hayat devam ediyor, bu şekilde yaşamayı kabul ettim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Mimar Kurtarma Deprem Doğal Afet Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kilise saldırganları yakalandı mı? Sarıyer Santa Maria Kilise saldırısında olay nedir? 2. dönem ne zaman başlıyor? 2. dönem hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak? Tatil ne zaman bitiyor? Kızıl Goncalar'ın 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 5. bölüm fragmanı nereden izlenir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024 | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 70'i geçti! Güncel baraj doluluk oranı nedir? FED faiz kararı belli oldu mu? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED açıklaması hangi tarihte? Aile dizisi final mi? Aile dizisi bitti mi, neden bitti? Aile dizisi kaldırıldı mı, sebebi ne? Tota dağı nerede? Tota dağına nasıl gidilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title