Depremde yaralanan çocuklar, hastanede eğitime başladı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman'da yaralanıp, Mardin'de tedaviye alınan 6 depremzede çocuk, eğitim-öğretime hastane odalarında başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller dışında 71 ilde öğrenciler bugün dersbaşı yaptı. Adıyaman'da depremlerde yaralanarak hava ve kara yoluyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 6 çocuğun tedavi gördükleri odalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla okula dönüştürüldü. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süt Çocuğu Servisi'nde tedavisine devam edilen Adıyaman Yavuz Sultan Selim İlkokulu 1'inci Sınıf öğrencisi Elif Kübra Toprak (7), gönüllü sınıf öğretmeni İbrahim Halil Akson ile eğitime başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Kabak, hastane odasında eğitime başlayan Elif Kübra Toprak'ı ilk ders gününde yalnız bırakmadı.

Mardin genelinde de 246 bin 450 öğrenci, 14 bin 293 öğretmen, 1188 okulda dersbaşı yaptı.