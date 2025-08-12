Depremde Yaralanan 'Ateş' Adlı Köpek Tedavi Altına Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde binadan düşen molozun altında kalıp iki bacağı kırılan "Ateş" adlı köpek, tedavi altına alındı.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Camikebir Mahallesi'deki bir evden düşen moloz nedeniyle iki bacağı kırılan "Ateş", tedavi için sahibi Bekir Doyuran tarafından Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü.

Burada kırılan iki bacağı alçıya alınan 1,5 yaşındaki köpek, sahibi tarafından eve getirildi.

"Ateş"in sahibi Bekir Doyuran, AA muhabirine, deprem anında Gölcük Mahallesi'nde olduğunu söyledi.

Sarsıntının şiddetini anlayınca hızlıca Camikebir Mahallesi'ndeki evine döndüğünü belirten Doyuran, şöyle konuştu:

"Evde annem vardı. Bahçede duran köpeğimizin üzerine komşumuzun binasından beton parçaları düşmüş. Köpek aldığı darbeyle hareketsiz bir şekilde duruyordu. Kaldırdık müdahalesini yapıp Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdük. Allah onlardan razı olsun. Çok yardımcı oldular. 3 saat müdahale ettiler. Köpeğin kemiklerini yerine getirdiler. O esnada köpek çok korkuyordu. Hala titriyor. Şu anda tedavisi tamamlandı. 3 hafta alçıyla duracak daha sonra alçılarını çıkartacağız. Kontrollerini yaptırmaya devam edeceğiz. Yavruyken sahiplendiğimiz köpeğimize yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi de arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.