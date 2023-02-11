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Depremde yaralanan 47 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

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Depremde yaralanan 47 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

TSK'ya ait askeri uçakla Adana'dan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.

Yaralıların ambulanslara taşınması sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardım etti.

Uçuş sırasında yaralılara 20 sağlık görevlisi ile 20 refakatçi eşlik etti.

Yaralılar kentin çeşitli noktalarındaki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Atatürk Havalimanı Kahramanmaraş İstanbul TSK Güncel Haberler

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