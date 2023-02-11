DEPREMDE YARALANAN 47 KİŞİ DAHA ASKERİ KARGO UÇAĞI İLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Yüzyılın en büyük felaketiyle karşı karşıya olan Türkiye, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yüzyılın en büyük felaketiyle karşı karşıya olan Türkiye, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremde yaralanan 47 kişi daha askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu görülen yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etki yapan depremin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a nakli devam ediyor. Adana'dan kalkan ve içinde 47 yaralı, 20 refakatçi ve 20 sağlık personelinin bulunduğu askeri kargo uçağı saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

18 SAAT ENKAZIN ALTINDA KALDIM

Enkaz altından çıkarılan ve askeri uçakla İstanbul'a getirilen 47 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan bir yaralının ambulansa 18 saat sonunda enkazın altından çıkarıldığını söyledi.