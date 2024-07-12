Depremde yakınlarını kaybeden kadın adalet istiyor

(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, başlattığı adalet nöbetine Hatay Adliyesi önünde devam etti. Kaya, "Lütfen, aynı sağduyuda olun. Kaybedilenler sizin anneniz, eşiniz, evladınız olsaydı bu soruşturmalar böyle uzun sürer miydi? 53 bin insan için adalet istiyorum" dedi.

Döne Kaya, adalet nöbeti için Hatay Adliyesi önündeydi. Depremde kaybettiği yakınları için adalet isteyen ve adalet sağlanana kadar nöbetlerine Ankara'da devam edeceğini söyleyen Kaya, yetkililere seslendi:

"Dava açılmadığı sürece de zaman zaman gelip bu adliye önünde bu soruşturmayı yürütenlere, o davayı görecek insanlara buradan sesleneceğim. Lütfen, aynı sağduyuda olun. Kaybedilenler sizin anneniz, eşiniz, evladınız olsaydı bu şekilde bu soruşturmalar uzun sürer miydi? 53 bin insan için adalet istiyorum."

"Bu insanlar, olası kastla yargılanmalı"

Kaya, Kahramanmaraş'ta 19 kişinin yaşamını yitirdiği Damla Apartmanı'na ilişkin davada, sanık statik proje müellifi Güngör Ç.'ye 10 yıl, sanık fenni mesul Yusuf D.'ye 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilmesine de tepki gösterdi. Kaya, şunları söyledi:

"Damla Apartmanı'nda karar duruşması çıktı. Fenni mesule 5 yıl, yapı denetime 10 yıl. Biz bu cezaları kabul etmiyoruz. Biz sevdiklerimizi ömür boyu bir daha görmeyecekken 5 yıl 10 yıl, ceza mı? Biz, bu insanların olası kastla yargılanmasını istiyoruz.

Bu insanlar yargılanmadıkça şu an Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Adana'da inşaata devam ediyorlar ve yeni ölümlere davetiye çıkarıyorlar. Biz bir daha ölmek istemiyoruz. 53 bin insan bir daha ölmesin.

6 Şubat depremlerinden sonra yurt dışındaki bazı ülkelerde aynı şiddette deprem oldu. Onlar neden 53 bin insan olarak ölmedi de Türkiye Cumhuriyeti, 53 bin insanı, o da bize verilen veri sayısı... Bir süre 50'de tutulan bu veri sayısı nasıl oluyor da bir bakanın ifadesiyle 53 bine çıkarılıyor? Bizim bir canımız bile giderken acırken onlar o 3 bin sayısını arttırırken utanmadılar."