Depremde Türk Bayrağı Gören Polislerin Uyarısıyla Yıkım Durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören apartmanın yıkımı, 6. kattaki Türk bayrağını gören polislerin uyarısıyla durduruldu. Bayrak, polislere teslim edildi ve yıkım devam etti.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar gören apartmanın kontrollü yıkımı, 6'ncı kattaki Türk bayrağını gören polislerin uyarısıyla durduruldu. Operatörün müdahalesiyle alınan bayrak, polislere teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki 6 katlı Serin- 1 Apartmanı için ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Binanın bir bölümü yıkılırken, bölgede görevli polisler, 6'ncı katta Türk bayrağı olduğunu gördü. Polisin uyarısıyla operatör, çalışmaları durdurdu. Operatör, iş makinesiyle Türk bayrağını bulunduğu yerden alıp polislere teslim etti.

Türk bayrağının alınmasıyla birlikte yıkım kaldığı yerden devam etti.