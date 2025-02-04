Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! İşte yeni dönemin detayları
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı

İmamoğlu'ndan "Karşıyım" diyen Mansur Yavaş'a yanıt geldi

Depremde Tüm Ailesini Kaybeden Gökhan Uğurlu'nun Zorlu Hayat Mücadelesi

Depremde Tüm Ailesini Kaybeden Gökhan Uğurlu'nun Zorlu Hayat Mücadelesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Gökhan Uğurlu, geriye kalan fotoğraflarla hayata tutunmaya çalışıyor. Depremin acı anılarını hala taze bir şekilde taşıyan Uğurlu, aile mezarına sık sık ziyarette bulunuyor ve her anısını hatırlamaya çalışıyor.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin enkazından 158 saat sonra kurtarılan 41 yaşındaki Gökhan Uğurlu, depremde yaşamını yitiren eşi ve 3 çocuğundan geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor.

Gökhan Uğurlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde oturdukları 6 katlı apartmanın yıkılması sonucu eşi Sibel (33), çocukları Zehra Nur (16) ve Mustafa Berat'ı (7) kaybetti.

Depremin 158'inci saatinde enkazdan çıkarılan Uğurlu'nun 159. saatte ekiplerce yaralı olarak çıkarılan 10 yaşındaki kızı Zeynep de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da süren tedavisinin ardından tüm ailesini kaybettiği memleketine dönerek açtığı terzi dükkanında hayata tutunmaya çalışan Uğurlu, eşi ve çocuklarından geriye kalan fotoğrafları elinden hiç düşürmüyor.

"Eşim ve çocuklarımdan bana bir tek fotoğrafları kaldı"

Gökhan Uğurlu, AA muhabirine, deprem gününü unutamadığını, yaşadığı derin yaraları hala hissettiğini söyledi.

Yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu anlatan Uğurlu, şöyle konuştu:

"Depremin üzerinden iki yıl geçti ama acılarım dün yaşanmış gibi içimde. Her boş bulduğum zaman ailemin mezarını ziyarete gidiyorum. Çok acı ve zor dönemden geçiyorum. Depremden sonra hayatım çok farklı noktaya geldi. Deprem Rabb'imden geldi, bir şey diyemeyiz. Yapacak bir şey yok. Kaderimize inanmak zorundayım. Bu da benim kaderim diyorum. Eşim ve çocuklarımdan bana bir tek fotoğrafları kaldı. Onlara bakarak zaman geçirmeye çalışıyorum. Ne zaman daralsam, içim sıkılsa hep fotoğraflara bakıyor, kendimi böyle avutmaya çalışıyorum. İki yıl önce biz ne yapardık, nerelere giderdik, nereleri gezerdik, bunları düşünerek hayata adapte olmaya çalışıyorum."

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
img

80 bin TL için alnına kalıcı dövme yaptırdı
img

Takım değiştiriyor! İşte yeni adresi
img

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paranın merkezine kara para operasyonu! Kapalıçarşı'nın tepe ismi gözaltında

Paranın merkezine kara para operasyonu
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.