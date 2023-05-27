Depremde telef olan hayvanların dağıtımı başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katıldığı törenle Kahramanmaraş merkezli depremlerde telef olan hayvanların dağıtımı başladı. 43 bin 618 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. Hayvanların üreticilere ilk teslimi yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde telef olan hayvanların dağıtımı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katıldığı törenle başladı. Bakan Kirişçi, "Deprem nedeniyle telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın dağıtımı için gerekli olan 341 milyon TL, İl Tarım Müdürlüklerimizin hesabına 26 Mayıs Cuma günü geçmiş bulunmaktadır. Bu çalışmaların da başladığının bir diğer göstergesidir. Yetiştiricilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Tarım ve Oran Bakanlığı'nca yürütülen hasar tespit çalışmalarında 43 bin 618 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. Hayvanların üreticilere ilk teslimi ise Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle yapıldı. Yedikuyular bölgesindeki törene, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile üreticiler katıldı.

Hayvanların dağıtımının ardından Bakan Vahit Kirişci, ekmek pişiren kadınların çadırına geçti. Burada kadınlarla sohbet eden Kirişci, daha sonra onların açtığı ekmeği oklava ile sacın üzerine bırakıp pişirdi.