Depremde sıkışan 5 köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremde hasar alan evin yıkıntıları arasında sıkışan 5 köpek yavrusu, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki afette hasar gören Odabaşı Mahallesi'ndeki bir evin yıkıntılarından köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, yıkıntılar arasında sıkışan yavruları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yavrulardan biri vatandaşlar tarafından, 4'ü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çalışma sırasında, anne köpeğin ekiplerin başında beklemesi de kaydedildi.

Kurtarılan yavrular ve anne köpek, güvenli bir alana bırakıldı.