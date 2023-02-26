Depremde seslerine uyandığı kuşlarıyla çadır kentte yaşıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 41 yaşındaki Gülnaz Kılıç, depremde hasar gören evinden kurtardığı 4'ü papağan 11 kuşuyla çadır kentte kalıyor.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden İslahiye'de birçok bina yıkıldı veya zarar gördü.

Evi depremlerde hasar gören Gülnaz Kılıç, çadır kente yerleşti.

Evinde beslediği 4 papağan ve 7 muhabbet kuşunu yanına alan Kılıç, daha çok "Rafık" adındaki papağını ile vakit geçiriyor.

Kuşlarının bakımını çadır kentte de ihmal etmeyen Kılıç, papağanını zaman zaman kafesinden çıkararak omuzunda gezdiriyor.

"Onları evde bir başlarına bırakamazdım"

Gülnaz Kılıç, AA muhabirine, depremde kuşların sesine uyandığını söyledi.

Dışarıya nasıl çıktığını hatırlamayacak kadar korktuğunu anlatan Kılıç, iki gün sonra depremde hasar gören evine girerek sadece kuşlarını yanına aldığını kaydetti.

En sevdiği kuşunun adının "Rafık" olduğunu dile getiren Kılıç, kuşları sayesinde moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu vurguladı.

Kuşlarına 3 yıldır baktığını anlatan Kılıç, "Burada hepsi bir yerde. Kuşları çok seviyorum, kuşlar çok güzel. Onları da Allah yaratmış, onlar da bir can. Onları evde bir başlarına bırakamazdım." diye konuştu.