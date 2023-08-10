Depremde sağ kurtulan aile, kurtaran AKUT ekibiyle buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük can kayıplarının yaşandığı noktalardan birisi olan Hatay'daki Rönesans Rezidans enkazında 3 gün sonra sağ kurtarılan Dr. Şebnem Adıgüzel ve ailesi, kendilerini kurtaran Denizli AKUT ekibiyle buluştu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette eşi ve 2 çocuğuyla gelen Adıgüzel, kendilerini ayakta tutan durumun ailecek sağ çıkmaları olduğunu belirtti.

6 Şubat günü meydana gelen ve "Yüz yılın felaketi" olarak da adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde, ihmaller sonrasında Hatay'da bulunan "Rönesans Rezidans" bir çok aileye mezar olmuştu. Bahsi geçen rezidansta yaşayıp şanslı ailelerden olan "Adıgüzel" ailesi ise enkaz altından ailecek 3 gün sonra bulunarak kurtarılmıştı. Depremin yaralarını sarıp, acılarını unutmak isteyen aile, kendilerini kurtaran Denizli AKUT ekiplerini unutmayarak, ikamet ettikleri Adana'dan çıkıp 750 kilometre yolculuk sonrasında ziyarette bulundu. Duygusal anların da yaşandığı buluşmada, AKUT ekipleri ağırladıkları misafirlerine çeşitli ikramlarda bulunarak AKUT'u tanıttı.

"Bizi ayakta tutan 4'ümüzün sağ çıkmış olmasıdır"

Rönesans rezidans enkazından 3 gün sonra eşi ve 2 çocuğuyla birlikte kurtarılan Dr. Şebnem Adıgüzel, kendilerinin çok şanslı olduklarını, önlerinde güzel bir hayat olsun diye de her gün dua ettiklerini söyledi. Doktor Adıgüzel, "Kahramanmaraş depreminde Antakya'da 3 gün enkaz altında kaldık. Bizi enkaz altından 74 saat sonra AKUT Denizli ekibi çıkardı. Bizde Adana'dan onları ziyarete geldik. Onlara teşekkür etmek ve görmek istedik. Açıkçası bu kadar sıcak bir karşılama beklemiyordum, sadece bizi çıkaran birkaç kişiyle irtibat kurabilmiştik. Ama buraya gelip tüm ekiple tanışma fırsatı bulduğumuz için çok mutlu olduk. Gerçekten bizi çok güzel karşıladılar. Hepsine teşekkür edebildiğimiz için çok mutluyuz. Açıkçası, hayat şartlarında değişiklikler oldu. Ama duygu düşünceler hala aynı maalesef çok kolay geçmiyor yaşanan durumlar. Bizi ayakta tutan 4'ümüzün sağ çıkmış olmasıdır. O yüzden biz kendimizi daha şanslı sayıyoruz, önümüzde güzel bir hayat olsun diye dua ediyoruz." dedi.

"Oradaki o samimiyet gerçekten paylaşılacak, anlatılacak bir şey değil"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk de "Bizim için güzel bir gün, çünkü yıllardır hazırlandığımız bir felaket ve bunun sonucunda da ortaya çıkan bir mutluluk tablosu var. Böyle kötü olaylardan sonra güzel şeyler yaşamak bizleri motive ediyor. Böyle konularda çok istemiyoruz bir araya gelmeyi, eski travmaları yaşatmamak için ama onlarında gönüllerinden böyle bir şey geçmiş, ziyaret etmeleri gerektiğini düşünmüşler, çok mutlu olduk. Bütün operasyon ekibiyle karşıladık. Tabi onların her bir aile ferdini saatlerce dinledik, onlarda bizleri dinledi. Aslında farkında olmadan biz çok yakınlaştık. Sağ olsunlar çok güzel bir söz söylediler, aslında çok uzun yıllardır tanıyorum ya da tanımıyormuşum gibi bir his uyandı içimde. Çünkü oradaki o samimiyet gerçekten paylaşılacak, anlatılacak bir şey değil. Bizimde keyfimiz çok yerine geldi, onları sapasağlam, sağlıklı bir şekilde görmek." şeklinde ifadelerde bulundu.

"Bizleri mutlu etti ve gururlandırdı"

Ailenin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren AKUT ekip üyeleri Hasan Yalap, Ayfer Dal ve Güneş Deniz Erk ise "Depremde aileye sağlıklı bir şekilde ulaştık ve kurtarmayı başardık. Onlarda bize bugün teşekkür ziyaretinde bulundu. Bizlerde onları sağlıklı, mutlu ve aile olarak görmek karşı karşıya gelmiş olmaları bizleri mutlu etti ve gururlandırdı. Cana dokunmak bizim için bir görevdir" dediler.

Öte yandan depremde kurtarılarak yeniden hayata bağlanan aile, AKUT ekiplerinin ailelerine sertifikalar verdi. - DENİZLİ