Depremde otoyol ve kara yollarında derin yarıklar, çökmeler oluştu

PAZARTESİ günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş'ta kara yolu ve tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Yollarda kilometrelerce uzunluğunda çatlak ve yarıklar oluşurken, sarsıntının etkisiyle tahrip olan ve 2 gün trafiğe kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda da onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilin etkilendiği depremde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Kahramanmaraş'ta, deprem birçok noktada yolları da tahrip etti. Pazarcık ilçesine bağlı Çöçelli Mahallesi'nde de depremin etkisiyle kara yolunun birçok noktasında kırıklar, yarıklar oluştu, çökmeler meydana geldi. Yer yer 2 metreyi bulan çökmeler nedeniyle yolların trafiğe kapanmasıyla birçok kırsal mahalle yoluna ulaşım da durdu.