Depremde ölü olarak kaydedilen kadının kaydı düzeltildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından nüfus kayıtlarına "ölü" olarak işlenen 53 yaşındaki Naime Göğebakan'ın başvurusu sonucunda hata düzeltildi.

Kuluncak ilçesine bağlı Göğebakan Mahallesi'nde eşi Erdal Göğebakan ile yaşayan 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Göğebakan, 6 Şubat'taki depremler sonrası nüfus kayıtlarına "ölü" olarak işlendiğini öğrendi.

Ailenin savcılığa yaptığı başvuru üzerine, İlçe Nüfus Müdürlüğüne ulaştırılan taleple konu incelenmeye başladı. Hatanın tespitiyle kayıtlarda gerekli düzenleme yapıldı.

Göğebakan, kayıtlarda "ölü" olarak göründüğü için bu süreçte yaşadığı kırsal mahallenin dışına resmi işlemler haricinde çıkmadı.

Bu sürede, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenen 100 bin liralık tazminat da Göğebakan ailesinin hesabına yatırıldı. Naime Göğebakan'ın yaşadığının bildirilmesinin ardından aile, ödenen parayı iade etti.

Naime Göğebakan, AA muhabirine, kayıtlara ölü olarak geçmesinden dolayı çok zorluk yaşadığını söyledi.

Bu süreçte kamu hizmetlerinden faydalanamadığını hatırlatan Göğebakan, "Hastaneye gidemedim, toplu taşımaları kullanamadım. Savcılığa da müracaatımız vardı, hatanın düzeltilmesi için. Çok şükür sonunda düzeltildi." dedi.

Oyunu kullanmak için de işlemleri tamamladı

Kaydın düzeltilmesinin ardından seçmen listesine baktığında ismini görmeyince seçim kuruluna başvurduğunu anlatan Göğebakan, şöyle devam etti:

"Seçmen listesinde ismim yoktu, nüfusa gittim. Hekimhan Seçim Kuruluna gittim, düzelteceğiz dediler, sonra düzeltmemişlerdi. Liste çıktı yine yokum, tekrar giderek neden düzeltilmediğini sordum, peşine düştük. Geçen gün telefonla arayarak, düzeltildiğini söylediler. Oyumu Kuluncak ilçesinde kullanabileceğim."

"Artık gezeceğim"

Artık rahatça seyahat edebildiğini dile getiren Göğebakan, hatanın yaşandığı süreçte kimliğinin geçerli olmadığını, kontrollerde sorun yaşayabileceği endişesiyle evden dışarıya çıkamadığını ifade etti.

Artık bol bol gezmeyi planladığını anlatan Göğebakan, şöyle konuştu:

"Şimdi kızımın yanına geldim, bir nevi tatile çıktık. Artık gezeceğim. 1-2 güne de oğlumun yanına Şırnak'a gideceğim, bakalım otobüslere binebilecek miyim? Dün hastaneye gittim, giriş yaptılar. Komşular, kocama beni soruyormuş, o da eşim tatile çıktı diyormuş. Yaşadığımı ispatlayana kadar resmi işlemler haricinde mahallemden çıkmıyordum. Şimdi çok şükür rahatım. Kız kardeşimin oğlunun düğünü Ankara'da oldu, gelemem, yolda beni tutuklarlarsa ne yapacağım demiştim."