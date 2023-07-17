Depremde ölü olarak kaydedilen çocuğun yaşadığını kanıtlamak için hukuk mücadelesi

Mersin'de yaşayan Abouras ailesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 'ölü' olarak sisteme girilen ortanca çocukları Bakrı'nin yaşadığını kanıtlamak için hukuk mücadelesi başlattı. Depremde Gaziantep'te bulunan evlerinin zarar görmesinden dolayı Mersin'e yerleşen aile, Hatay'da çocuklarının ölü olarak sisteme girilmesinden dolayı yetkililerden yardım bekliyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te yaşayan 4 çocuk sahibi Abouras ailesi, çocuklarından biri için sıkıntı yaşıyor. Deprem sonrası ortanca çocukları Bakrı Abouras'un hiç gitmedikleri Hatay'da sisteme 'ölü' olarak kaydedildiğini söyleyen aile, yaptıkları başvurulardan sonuç alamadı. Çocuklarının yaşadığını kanıtlamak için hukuk mücadelesi başlatan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

"Türk adaletine güveniyorum"

Başlarından geçen olayla ilgili açıklamalarda bulunan baba Yaser Abouras, normalde Gaziantep'te yaşadıklarını ve depremden dolayı Mersin'e gelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bir süre sonra Gaziantep'e ikametlerini yenilemeye gittiklerini belirten Abouras, "Aile üyelerinin tamamının ikametlerini yenilemek için Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gittik. Orada ortanca çocuğumuz Bakrı Abouras'un kayıtlarda ölü olarak görüldüğünü söylediler. Biz Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğüne dilekçe vererek çocuğumuzun yaşadığını söyledik. Ankara'ya da dilekçe yazdık. Oğlum sistemde Hatay'da ölü olarak görüldüğü için oraya gitmemizi söylediler. Biz de ailece oraya gittik ve çocuğumuzun ölü olmadığına dair başvuruda bulunduk. Hatta Hatay'da adliyeye de gittik. Oğlum okula kayıt olacak ama şu anda okul kaydını yapmıyorlar. Hastaneye girişini yapamıyoruz. Yaz tatili için yurt dışına gideceğiz ama kayıtlarda ölü diye gidemiyoruz. Biz Hatay'da hiç bulunmadık. Bu konuda mağduriyet yaşıyoruz. Çocuğumun başına bir şey gelse biz çok mağdur olacağız. Ben yetkililerden bir çözüm sağlanmasını bekliyorum. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

"Gerekli hukuksal süreci başlattık"

Avukat Hibe Gökalp ise ailenin Gaziantep'te ikamet ettiğini kaydederek, "Gaziantep'te yabancılara verilen kimliklerin yenilenmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuruda bulundular. 3 çocuk, anne ve baba kayıtlarını yeniledi fakat ortanca çocuk Bakrı, resmi kayıtlarda ölü olduğu için ikamet iznini yenileyemedi. Çocuk aslında hayatta ama resmi kayıtlarda ölü olarak görünüyor. Bununla ilgili aile birçok yere müracaatta bulundu, hatta hiç ilgileri olmadığı halde Hatay ilinde ölü olarak görüldüğü için aile oraya da gitti. Oradaki yetkililere ve resmi makamlara müracaat ettiler fakat bu konuda bir çözüm sağlayamadılar. Aile şu anda Mersin'de yaşamaktadır. Bakrı ölü olarak görüldüğü için resmi işlerin hiçbirini yapamıyor. Bakrı'nın hayatta olduğunu kanıtlamak için biz gerekli hukuksal süreci başlattık. Umarım en yakın zamanda kimliğine ve hüviyetine kavuşmasını ümit ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN