MEB, deprem şehitleri için saygı duruşu kararı aldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' başlıkla yazı gönderildi. Yazıda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Bakanlık bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 6 Şubat 2024 tarihinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.