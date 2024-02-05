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MEB, deprem şehitleri için saygı duruşu kararı aldı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Bakanlık bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 6 Şubat 2024 tarihinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' başlıkla yazı gönderildi. Yazıda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Bakanlık bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 6 Şubat 2024 tarihinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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