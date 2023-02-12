DEPREMDE ÖLEN MÜHENDİS ANNE VE İKİ ÇOCUĞU İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ, DOKTOR EŞİN CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

HATAY'da, depremde yıkılan enkaz altında kalan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kemal Kılıç (46), eşi Melis Mora Kılıç (38) ve oğulları Demir Kılıç (12) ve Yaman Kılıç'ın (9) cansız bedenlerine ulaşıldı.

HATAY'da, depremde yıkılan enkaz altında kalan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kemal Kılıç (46), eşi Melis Mora Kılıç (38) ve oğulları Demir Kılıç (12) ve Yaman Kılıç'ın (9) cansız bedenlerine ulaşıldı. Anne Kılıç ve iki çocuğunun cenazeleri memleketleri olan İzmir'in Foça ilçesinde toprağa verildi. Dr. Kemal Kılıç'ın (46) cenazesi ise ailesinin isteği üzerine Ankara'ya gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan iki ayrı depremde, Hatay'ın İskenderun İlçesi Meydan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki Sahil Apartmanı'nın B Bloğu da yıkıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kemal Kılıç (46), askeri makine mühendisi eşi Melis Mora Kılıç ve oğulları Demir Kılıç (12) ve Yaman Kılıç (9) yıkılan evlerinin enkazı altında kaldı. Kılıç Ailesi'nin 4 ferdinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailelerinin isteği üzerine Kemal Kılıç'ın cenazesi Ankara'ya, Melis Mora Kılıç ve iki çocuğunun cenazeleri ise İzmir'in Foça ilçesine gönderildi.

Melis Mora Kılıç ve iki çocuğu için bugün ikindide Foça Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Melis Mora Kılıç'ın babası İsmail Mora, annesi Emine Mora ve diğer yakınlarının yanı sıra Foça Kaymakamı Mehmet Türköz ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz katıldı. İsmail Mora, kızı ve torunlarının tabutuna tek tek sarılıp, gözyaşı döktü. Anne Emine Mora'nın kızı ve torunlarının ardından ağıt yakması yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Melis Mora Kılıç ve iki çocuğunun cenazeleri Foça Yeni Kabristan'a götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.