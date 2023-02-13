Depremde ölen emekli özel hareket polisi ile eşi toprağa verildi Güncel Haberler HATAY'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden emekli özel hareket polisi ile eşi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. HATAY'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden emekli özel hareket polisi ile eşi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki 9 katlı Merthan Apartmanı'nda enkaz altında kalan emekli özel hareket polisi Seyfettin Kral ve emekli memur eşi Ayşe Kral'ın cenazesi 8'inci günde çıkartıldı. Yakınlarına teslim edilen Kral çiftçinin cenazesi götürüldüğü memleketleri Adana'nın Kozan ilçesi Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. Çiftin 2 çocuğunun ise depremden yara almadan kurtulduğu bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hatay Kozan Adana Güncel Haberler

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