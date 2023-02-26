Depremde ölen baba, çocuklarını ve eşini kendini siper ederek kurtarmış

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde iki oğluyla enkaz altından sağ çıkarılan Elif Akyol, deprem sırasında kendisine ve çocuklarına siper olan eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde iki oğluyla enkaz altından sağ çıkarılan Elif Akyol, deprem sırasında kendisine ve çocuklarına siper olan eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kentteki Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 5. katında yaşayan ve iki çocuğuyla enkaz altından sağ çıkartılan Akyol, 23 ve 13 yaşındaki çocuklarıyla Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki çadır kentte hayata tutunmaya çalışıyor.

Eşi Yusuf'u depremde kaybeden Elif Akyol, AA muhabirine, eşinin tesadüfen 8 Şubat'taki doğum gününü 4 Şubat'ta erkenden kutladığını söyledi.

Eşinin oğluyla deprem gecesi uzunca sohbet ettiğini belirten Akyol, "O gece bu zamana kadar yapmadığı sohbeti yaptı. Daha sonra ben yattım ama kendisi yatmadı. Ailecek ev sobalı olduğu için hepimiz bir odada yatıyorduk ve bir ses duydum. O sırada sobanın yanına uzanıyordum. Deprem sırasında eşim seslenerek çocuklarımızın ve benim üzerime atladı, kendini siper etti." dedi.

Babaları çocuklarını öperek can verdi

Akyol, kocasının kendisini siper ettiğini ve molozların onun üzerine düştüğünü belirtti.

Kocasının kendisini ve çocuklarını kollarının arasına aldığını anlatan Akyol, şunları kaydetti:

"Muhammet ve Kadir'i öptü. 'Deprem bitti' demeye kalmadı bina çöktü. Eşimden ses geldi ve oğlum 'Babamın ölüm anıydı' dedi. Kocam çocukları öperken sanki son vedalaşmasını yapmış. 'Yusuf, Yusuf neden ses vermiyorsun' dedim, ses vermedi. Daha sonra oğlum 'Anne ben boğuluyorum, nefes almıyorum beni kurtar' dedi. O an da belimde bir şey hissettim, sobanın ateşi beni acıtıyordu. Acı hissediyorum ama bunu oğullarıma söylemiyordum, acı acı yanıyorum ama bilmemeleri için söylemiyordum. Oğullarıma 'Biz iyiyiz ama babanızdan ses yok' dedim."

Akyol, vatandaşların 3 saatlik çalışmasının ardından enkaz altından kurtulduklarını ve çeşitli yaralardan dolayı tedavi gördüklerini anlattı.

Kendisinin ve çocuklarının durumunun iyi olduğunu dile getiren Akyol, "Eşim çok iyi bir babaydı. Bunu herkes bilir. Hiçbir zaman çocuklarına şiddet uygulamadı ve eli çok boldu. Çalıştığı parayla birikim peşinde değildi. Büyük bir fedakarlık yapıyordu." ifadelerini kullandı.