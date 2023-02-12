Depremde ölen astsubay ile ailesi, Denizli'de son yolcuğuna uğurlandı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'teki evlerinin yıkılması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Yalçın, eşi Tuğba Yalçın ile 4 yaşındaki kızları Alya Yalçın'ın cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'teki evlerinin yıkılması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Yalçın, eşi Tuğba Yalçın ile 4 yaşındaki kızları Alya Yalçın'ın cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Astsubay Üstçavuş Emre Yalçın ile eşi ve kızı için, Denizli'deki Gümüşler Camisi'nde tören düzenlendi. Cenazeler, Gümüşler Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, askeri yetkililer ile Yalçın ailesinin yakınları katıldı. Kaynak: AA / Güncel Astsubay Üstçavuş Kahramanmaraş Emre Yalçın Denizli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Depremde ölen astsubay ile ailesi, Denizli'de son yolcuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.