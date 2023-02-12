Depremde ölen anne ve 3 kızı, Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evlerinin yıkılması sonucu yaşamını yitiren anne ve 3 kızının cenazeleri, memleketleri Sakarya'nın Taraklı ilçesinde toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evlerinin yıkılması sonucu yaşamını yitiren anne ve 3 kızının cenazeleri, memleketleri Sakarya'nın Taraklı ilçesinde toprağa verildi. Anne Fatma (53) ile kızları Sevim Ayça (24), Aslı (29) ve Zehra Şeyma Peltek (16) için Taraklı'ya bağlı Hacıyakup Mahallesi'ndeki Paşalar Camisi'nde tören düzenlendi. Cenazeler, öğle vakti kılınan namazından ardından Paşalar Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Törene, Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Pilavcı, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Taraklı Sakarya Hatay Güncel Haberler

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