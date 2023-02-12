Depremde ölen anne, baba ve iki çocuğu Aydın'da son yolculuklarına uğurlandı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde hayatını kaybeden doktor, eşi ve 2 çocuğunun cenazeleri, Aydın'da toprağa verildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde hayatını kaybeden doktor, eşi ve 2 çocuğunun cenazeleri, Aydın'da toprağa verildi. Antakya'da yaşadıkları binanın çökmesiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermotoloji Uzmanı Doktor Murat Kemal, eşi Burçin ile çocukları Nil ve Mert Harbutluoğu'nun cenazeleri kara yoluyla Aydın'a getirildi. Harbutluoğu ailesi için Girne Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, ailenin yakınları gözyaşı döktü. Burada kılınan namazın ardından cenazeler, Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Osmaniye Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ile İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner de katıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Antakya Hatay Aydın Güncel Haberler

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