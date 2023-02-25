Depremde öksüz kalan yeğenleri için Fransa'dan Gaziantep'e gelip konteynere yerleşti

Fransa'da yaşayan Medine Çelebi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan evin enkazından yaralı kurtarılan ancak anne ve babalarını yitiren yeğenlerine sahip çıkmak için memleketine dönüp konteyner kente yerleşti.

Fransa'da yaşayan Medine Çelebi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan evin enkazından yaralı kurtarılan ancak anne ve babalarını yitiren yeğenlerine sahip çıkmak için memleketine dönüp konteyner kente yerleşti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerleşim yerleri arasında bulunan İslahiye'de birçok yapı yıkıldı veya zarar gördü.

Kala ailesinin evi de depremler nedeniyle yıkıldı. Yıkılan evde Çelebi'nin babası Mahmut (73), annesi Sıdıka (70), kardeşi Hasan (40) ile kardeşinin eşi Deniz (39) ve ailenin en küçüğü 6 yaşındaki Mahmut Kala hayatını kaybetti.

Enkazdan sadece 11 yaşındaki İrem ile 13 yaşındaki Fatmanur Kala yaralı çıkarıldı.

Yakınlarının hayatını kaybettiğini ve yeğenlerinin öksüz kaldığını öğrenen 53 yaşındaki Medine Çelebi, Fransa'dan İslahiye'ye döndü.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören ve vücutlarında kırıklar bulunan iki kardeş ile hala, Valilik koordinesinde Kalyon Holding'in yapımını tamamladığı konteyner kente yerleştirildi.

Yaralı kardeşlerin tüm ihtiyaçları, konteynerde sağlık ekipleri, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor.

"İki kızımıza artık annelik, babalık yapacağız"

Çelebi, AA muhabirine, ailesinden geriye sadece yeğenlerinin kaldığını söyledi.

Acılarının büyük olduğunu belirten Çelebi, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." dedi.

Yeğenlerine en iyi şekilde bakacağını dile getiren Çelebi, şöyle konuştu:

"Artık kardeş emanetine bakacağız. Elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Allah devletimizden razı olsun, yataklarını getirdiler, her gün burada pansumanları yapılıyor, ihtiyaçları karşılanıyor, psikologları geliyor. Tedavileri tamamlanana kadar burada kalacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Onlar gülerse güleceğiz artık, çocukların gözüne bakıyorum."

Kardeşiyle depremden bir gün önce telefonla görüştüğünü anlatan Çelebi, "Allah herkese yardım etsin, çok acı bir şey." ifadesini kullandı.

İrem Kala ise enkazdan 5 saat sonra kurtarıldıklarını ve hiçbir şey hatırlamadığını belirtti.