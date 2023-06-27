Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkta buruk bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. Depremzedeler yakınlarının bulunduğu mezarlara çiçekler bırakıp temizlerken, depremde oğlunu kaybeden baba Cuma Karasu, "Artık gelemiyor, her bayram kendisi geliyordu" dedi.

Depremde oğlunu kaybeden baba: "Her bayram kendisi geliyordu artık gelemiyor"

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta mezarlıkta buruk bayramlaşma

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkta buruk bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası hayatını kaybeden vatandaşların büyük kısmı Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Kurban Bayramı'nın arifesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar ise mezarlığa geldi. Depremzedeler yakınlarının bulunduğu mezarlara çiçekler bırakıp temizledi.

Depremi Şazibey Mahallesi'nde eşi ile beraber yakalanıp hayatını kaybeden Oktay Karasu'nun ailesi de mezarlığı ziyaret ederek oğlu ve gelini için dua etti.

Her bayram oğlunun yanına geldiğini belirten baba Cuma Karasu, "Bayram öncesi oğlumuzun yanına geldik tüm arkadaşlarından Fatiha bekliyoruz. Allah'tan geldi yapacak bir şey yok. Artık gelemiyor her bayram kendisi geliyordu şimdi gelemiyor, günler onsuz geçiyor" dedi.