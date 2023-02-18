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Depremde mahsur kalan inek, 300 saat sonra kurtarıldı

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Depremde mahsur kalan inek, 300 saat sonra kurtarıldı

MUŞ Valiliği ekiplerinin Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki enkazlarda yaptığı arama- kurtarma çalışmaları sırasında depremden 300 saat sonra bir inek sağ olarak çıkarıldı.

MUŞ Valiliği ekiplerinin Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki enkazlarda yaptığı arama- kurtarma çalışmaları sırasında depremden 300 saat sonra bir inek sağ olarak çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi, ekipleriyle bir taraftan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin Kullar Mahallesi'nde ekipler, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makineleriyle çalışmaya başladı. İş makinesinin yardımıyla enkaz kaldırılırken bir inek bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altındaki inek saat 16.30 sıralarında enkazdan çıkarıldı. İnek, daha sonra iş makinesine bağlanan halatla temiz bir alana götürüldü. 300 saat sonra enkazdan çıkarılan ineğin zor nefes aldığı gözlendi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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