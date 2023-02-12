DEPREMDE KUŞLARINI ALMADAN EVDEN ÇIKMADILAR

Osmaniye'de, deprem korkusu nedeniyle hasarlı evlerine giremeyen vatandaşlar, ya çadırlarda ya da Tren İstasyonu'ndaki vagonlarda kalmaya başladı. Depreme evinde yakalanan Yusuf Bülbül, iki çocuğu ve kuşu 'Güneş'i alarak kaçtı. Bülbül, şu anda ailesi ve muhabbet kuşlarıyla evinin olduğu mahallede çadırda kalıyor. 62 yaşındaki Adem Yüksel de deprem anında 'Paşa' ve 'Pamuk' adını verdiği iki muhabbet kuşlarını alarak dışarı kaçtı. Osmaniye Tren İstasyonu'nda misafir edilen Yüksel, kuşlarının sıcak ortamda bulunması için vagonda kaldığını belirtiyor.

'AKLIMIZA GELDİ, O AN HİSSEDİYORSUN'

'ÜÇ ÇOCUĞUM VAR AMA BU DA BİZİM CANIMIZ'

'Güneş' adını verdiği muhabbet kuşunu yanına alan Yusuf Bülbül ise, "Yağmur yağıyordu, karanlıktı, kendimizi dışarı attık. İlk günden beri yanımızda. Bu da bizim canımız. Üç çocuğum var ama bu da bir canımız. Çok korkunçtu, yaralılara şifa diliyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Şimdi dışarıdayız, o da yanımızda" diye konuştu.