Depremde Kuaför Sokağa Taşındı

Depremde Kuaför Sokağa Taşındı
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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki 4.3 büyüklüğündeki depremde, bir kuaför salonunun çalışanları ve müşterileri panik içinde sokağa çıktı. Kadın kuaför, müşteriyle birlikte kaldırımda saç kesimi yaptı.

MÜŞTERİSİNİN SAÇINI YAPMAYA SOKAKTA DEVAM ETTİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde, Eski Pazar Caddesi'ndeki bir iş hanındaki kuaför salonunun çalışanları ile müşterileri de panikle sokağa çıktı. Kadın kuaförünün, müşterisinin saçlarına kaldırım üstünde işlem yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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