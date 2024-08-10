Depremde kaybolan yüzük için belediye çalışma başlattı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremde ölen annesinden kalan yüzüğü kaybeden bir kadın için belediye ekipleri çalışma başlattı. Yüzüğün bulunması için kumsalda ve denizde arama yapılmaktadır.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kadının, depremde ölen annesinden hatıra kalan yüzüğü sahilde kaybetmesi üzerine belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
İstanbul'da öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Zehra Alın, ailesini ziyaret ettiği Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere yakalandı.
Alın, yıkılan binanın enkazından kurtarıldı, annesi Cemile ve babası Tuncay Alın ise yaşamlarını yitirdi.
Tatilde Arsuz ilçesine dönen Alın, Konacık Mahallesi sahilinde gezerken annesinden hatıra kalan yüzüğü kaybetmesi üzerine sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımı görüp "Bakınıyoruz kızım" şeklinde cevap veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla yüzüğün bulunması için çalışma başlatıldı.
Belediye ekipleri, kumsalda dedektörle arama yaptı, denize giren dalgıçlar da suyun tabanını inceledi.
Yüzüğün bulunması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.