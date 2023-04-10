Depremde kaybolan Türkiye vücut geliştirme şampiyonunun cansız bedenine ulaşıldı

Antakya'da işlettiği spor salonunun bulunduğu binada depremde kaybolan Türkiye vücut geliştirme şampiyonu Ahmet Retip Müretoğlu'nun cansız bedeni 52 gün sonra bulundu. Ailesi, en azından bir mezarı olduğu için teselli buldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde işlettiği spor salonunun bulunduğu bina depremde yıkılan Türkiye vücut geliştirme şampiyonu Ahmet Retip Müretoğlu'nun (42) cansız bedenine depremin 52'nci gününde ulaşıldı. Müretoğlu'nun Antalya'da yaşayan kuzeni Doğan Elmabaşoğlu, en azından zaman zaman dua edebilecekleri bir mezarı olduğuna şükrettiklerini belirterek, Bir nebze de olsa teselli bulduk. Bir mezarı var artık dedi.

Antakya'da yaşayan Ahmet Retip Müretoğlu, 2012'de Türkiye vücut geliştirme şampiyonluğu kazandıktan sonra işlettiği spor salonunda genç sporcular yetiştirmeye başladı. 5 Şubat'ta annesi Asiye Müretoğlu'nu telefonla arayan Müretoğlu, temizlik yaptığı için geceyi spor salonunuda geçireceğini söyledi. Depremde Müretoğlu'nun bulunduğu bina yıkıldı. Müretoğlu ailesi enkazda çocuklarını aradı. Ancak ulaşamadı. Ardından bölgeye giden ve arama çalışması yapan ekiplerin kurtarma çalışmalarını takip etti. Depremden sonra apartmanları yıkılan Müretoğlu ailesinin fertleri, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan oğullarının evine yerleşti. Ailesi, depremden 1 dakika sonra eşinin cep telefonunu aradığı belirlenen Ahmet Retip Müretoğlu'ndan gelecek haberi beklemeye başladı.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ahmet Retip Müretoğlu'nun kardeşi Şevket Müretoğlu (38) da ağabeyinin spor salonunun bulunduğu binanın enkazında kurtarma ekipleri ile birlikte ve kendi çabalarıyla arama yaptı. Ekipler termal kamera, drone, köpekle inceleme yaptı ancak Ahmet Retip Müretoğlu'na ulaşılamadı. Aile, şampiyon sporcunun acı haberini depremden 52 gün sonra aldı. Müretoğlu'nun cansız bedenine, işletmeciliğini yaptığı spor salonunun bulunduğu binanın merdiven boşluğunda 30 Mart'ta ulaşıldığı aileye bildirildi. Bunun üzerine Hatay'a dönen ve tekrar buraya yerleşen aile, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Retip Müretoğlu'nun cansız bedenini defnetti.

'KÖŞEYE SIKIŞIP KALMIŞ'

Ahmet Retip Müretoğlu'nun teyze oğlu Serik Hataylılar Dernek Başkanı Doğan Elmabaşoğlu, Antakya'da teyze oğlum Ahmet Müretoğlu enkaz altında kalmıştı. Kendisinin vücut geliştirme üzerine şampiyonlukları var. Salonda kalmıştı o gece, depreme salonda yakalandı. Depremin 5. günü AFAD ekipleri arama kurtarma ekipleriyle salona inmesine rağmen o etaptaki arama süresinde kendisine ulaşılamadı. Ancak 52 gün sonra 7 katlı binanın enkazı kaldırıldıktan sonra tekrardan spor salonuna inildiğinde köşeye sıkışıp kaldığı görüldü. O zayıf noktada olduğu görüldü. Cansız bedenine ulaştık dedi.

'ÇOCUĞUNUN CANSIZ DA OLSA BEDENİNE KAVUŞTU'

Ahmet Retip Müretoğlu'nun en azından cenazesini bulabildiklerine şükrettiklerini aktaran Doğan Elmabaşoğlu, Bir nebze de olsa bir teselli bulduk bununla çünkü kayıp çok kötü. 50 gün boyunca gözyaşı dinmemişti teyzemin. Bir nebze teyzem de rahatladı ara ara kendisiyle telefonla görüşüyorum. Daha önce Serik'e yanıma gelmişlerdi. Burada oğlu vardı, oğluyla birlikte kalıyorlardı. Biraz da olsa yarası dinmiş, acısı dinmiş, en azından çocuğunun cansız da olsa bedenine kavuştu. Defnetti, yerini biliyor, 'zaman zaman dua edebileceğim' diyor. Yetkililer haber etmişler, eşi Antakya'daydı. Eşi de burayı aradı. Teyzemler buradan çıktı, gitti. Cenazeyi teslim aldı, defnettiler. Bir mezarı var artık diye konuştu.