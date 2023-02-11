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Depremde kaybolan kedisine 5 gün sonra kavuştu, bulan kişinin verdiği cevapla bir kez daha mutlu olduKedisine bakacak yeri olmadığını söyledi, bulan...

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- Depremde kaybolan kedisine 5 gün sonra kavuştu, bulan kişinin verdiği cevapla bir kez daha mutlu oldu Kedisine bakacak yeri olmadığını söyledi, bulan kişi İstanbul'a götürerek daha sonra kendisine teslim edeceğini belirtti Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremde kaybolan bir...

- Depremde kaybolan kedisine 5 gün sonra kavuştu, bulan kişinin verdiği cevapla bir kez daha mutlu oldu

Kedisine bakacak yeri olmadığını söyledi, bulan kişi İstanbul'a götürerek daha sonra kendisine teslim edeceğini belirtti

ANTALYA - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremde kaybolan bir kedi, depremin 5'inci gününde gönüllü bir kişi tarafından enkaz yığınları arasında bulundu. Kedisinin bulunduğu öğrenen adam duygusal anlar yaşarken, kediyi bulan gönüllü kediyi İstanbul'a götürerek yerleşme işlemleri tamamlandıktan sonra sahibine geri göndereceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde binlerce kişi hayatını kaybederken diğer taraftan da duygulandıran görüntüler gelmeye devam ediyor. Hatay Antakya General Şükrü Kanatlı Mahallesinde Lami Ocal'ın enkaz altında kalan 'boncuk' isimli kedisi İstanbul'dan gelen gönüllü Eda Ergin Arslan tarafından depremin 5'inci gününde bulundu. Kedisinin bulunduğu haberini alan Ocal, duygusal anlar yaşadı. Kediye bakacak yerini olmadığını söyleyen Ocal'a sevindiren haber yine kediyi bulan kişiden geldi. Eda Ergin Arslan, kedinin kediyi İstanbul'a götürerek bakımı üslenip ardından ise sahibine geri göndereceğinin müjdesini verdi. Bu sözler ise Ocal'ın mutluluk yaşadığı görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş İstanbul kedi Güncel Haberler

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