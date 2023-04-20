DEPREMDE KAYBETTİKLERİ YAKINLARININ KABRİNDEN DÖNERKEN KAZA GEÇİRDİLER 12 YARALI

DİYARBAKIR'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaretten dönenlerin bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolu Bağdere mevkisinde meydana geldi. Silvan ilçesi kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde yaşayan 3 aile, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarda kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret için kent merkezine geldi. Ziyaretin ardından aileler, H.T. yönetimindeki 56 AL 531 plakalı midibüsle köye dönmek üzere yola çıktı. Bağdere mevkinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan B.T. (73), buradan Diyarbakır'a sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.