Depremde kaybettikleri çocuklarını unutmayan aileler otelin enkazına çiçek bıraktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelde çocuklarını kaybeden aileler, otelin enkazına çiçek bıraktı.

72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın arasında otelin enkazına giden aileler, buraya çiçek bıraktı, dua etti.

Ziyarette duygulu anlar yaşanırken bazı ailelerin ağladıkları görüldü.

İsias Oteli'nin yıkılması sonucu oğlunu kaybeden Mehmet Tabarlı, AA muhabirine, sanıkların en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Duruşmaya verilen arada ailelerle birlikte buraya geldiklerini dile getiren Tabarlı, "Ben de oğlumu bu enkazın olduğu yerde kaybettim. Bizler bu işin peşindeyiz, hiçbir zaman bırakmayacağız sonuna kadar devam edeceğiz. Adalete güveniyoruz. İnşallah adalet tecelli eder." dedi.

İrem Aydoğdu ise Adıyaman'a ikinci kez geldiğini söyleyerek, "Buraya gelmek aynı travmaları yaşatıyor. Sanıkların müebbet almalarını istiyoruz. 72 cana olası kast bile yeterli değil." diye konuştu.