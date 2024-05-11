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Depremde kaybettiği oğlunun adını verdiği kafeyle hayata tutunuyor

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan bir anne, depremde kaybettiği oğlunun adını verdiği kafeyle hayata tutunmaya çalışıyor. Kafenin içerisini oğlunun ve arkadaşlarının fotoğraflarıyla süsleyen anne, destek verilmesi halinde oğlunun eğitim gördüğü lisede kütüphane kurmak istediğini belirtti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan bir anne, 6 Şubat 2023'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiği oğlunun adını verdiği "Umudum Kafe"yi işleterek hayata tutunmaya çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlere ilçede yakalanan 50 yaşındaki Esin Gençoğlu, 17 yaşındaki oğlu Umut Gençoğlu'nu kaybetmenin acısını yaşadı. Ayakta durmaya çalışan Gençoğlu, yıkılan evinin olduğu arsaya konteyner yerleştirerek oğlunun adını verdiği "Umudum Kafe"yi açtı.

Gençoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oturdukları apartmanın yıkılması sonucu 103 kişinin yaşamını yitirdiğini, depremin ikinci günü enkazdan oğlunun cansız bedeninin çıkarıldığını anlattı.

Kafeye astığı oğlunun fotoğrafını bağrına basan Gençoğlu, "Oğlum, bugün sensiz yaşanan ikinci Anneler Günü. Oğlum benim elimi özel günlerde 3 kez öperdi. ya bir yazı yazar bırakırdı ya da kitap alırdı çoğunlukla. Ama şu an ben Anneler Günü'nü kutlamak istemiyorum. Çünkü 3 kere elimi öpecek oğlum yok " dedi.

Oğlunun adını yaşatmak için kafe açtığını dile getiren Gençoğlu, kafenin içerisini oğlunun ve arkadaşlarının fotoğraflarıyla süslediğini, kitaplarını da burada muhafaza ettiğini kaydetti.

Anne Gençoğlu, destek verilmesi halinde oğlunun eğitim gördüğü lisede kütüphane kurmak isteğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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