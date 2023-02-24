Depremde kaybettiği kızının mezarına mont, oğlunun mezarına gömleğini serdi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Bilal (16) ve Elif Kaçakçı (11) kardeşler, yıkılan evlerinin enkazında yaşamını yitirdi. Aile, hayattayken çok üşüyen kızlarının 2 montuyla oğullarının çok sevdiği gömleğini mezarlarının üzerine bıraktı. Baba Ümit Kaçakçı (41), "Her gün gelip, çocuklarımız yerine mezardaki kıyafetlerini seviyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkıma yol açtı. İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki 200 haneli Gökçedere Mahallesi'ndeki birçok ev yerle bir oldu, fay hattının geçtiği mezarlıktaki bazı mezarlar ikiye ayrıldı, mezar taşları parçalandı. Fay hattı üzerindeki, adeta ortadan ikiye bölünen köyde 70 kişi hayatını kaybetti. 2 metreye yakın yarıkların oluştuğu mahallede oturan Ümit Kaçakçı da depremde kızı Elif ile oğlu Bilal'i kaybetti.

Kaçakçı, Elif'in doktorluk hayalini anlatarak, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Evlat acısı çok zor. Ateş düştüğü yeri yakar. Her gün gelip çocuklarımın mezarlarını ziyaret ediyorum, kıyafetlerini düzeltiyorum. Çok büyük bir acı, evlatlarımın acısıyla nasıl yaşayacağım bilemiyorum. Kızım çok üşürdü, o yüzden üşümesin diye annesi montlarını mezarının üzerine serdi. Oğlum da siyah gömleğini çok seviyordu. Şimdi gelip mezarlıkta, çocuklarımız yerine geride kalan kıyafetlerini seviyoruz" diye konuştu.