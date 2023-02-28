Depremde kaybettiği annesinin vasiyetini kızına koyacağı isimle yerine getirecek

Kahramanmaraş merkezli depremden kurtulan 9 aylık hamile Seda Kaptanoğlu, günler sonra kucağına alacağı kızına "Miray" ismini koyarak, depremde kaybettiği annesinin vasiyetini yerine getirecek.

Kaptanoğlu ailesi 6 Şubat'taki ilk depreme Kahramanmaraş'taki dördüncü katta yaşadıkları evlerinde yakalandı. Deprem sırasında 3 kızları ile evde güvenli bir yere sığınan Kaptanoğlu çifti, sarsıntının geçmesinin ardından evlerinden çıktı.

Annesi ve erkek kardeşine telefonla ulaşamayan Seda Kaptanoğlu, annesinin yaşadığı eve gitti. Binanın yıkıldığını gören Kaptanoğlu, yaşadığı büyük üzüntüyle çevresine yardım çağrısında bulundu.

Güzel bir haber alabilmek için eşi, 3 kızı ve karnındaki bebeğiyle günlerce enkaz başında bekleyen Kaptanoğlu'nun beşinci gün annesi ve kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yaşadığı şehri ve anılarını geride bırakarak, ailesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının Çubuk ilçesindeki yurduna yerleşen Kaptanoğlu, günler sonra kucağına alacağı kızına annesinin istediği ve "yılın ilk aylarında doğan, güneş gibi parlayan" anlamına gelen "Miray" ismini koyacak.

"Yaşadıklarım nedeniyle panik atak geçirdim"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan 35 yaşındaki Seda Kaptanoğlu, depremden kendileri kurtulsa da erkek kardeşi ve annesin yaşamını yitirdiğini, evlerinin ağır hasar aldığını anlattı.

Sarsıntılar ve yaşadıkları nedeniyle panik atak geçirdiğini anlatan Kaptanoğlu, 20 gün sonra bebeğini kucağına almayı beklediğini belirterek, "Ablaları ismi Miray olsun istiyor. Anneanneleri 'Miray' olsun demişti. Onun vasiyetini yerine getirmek için kızıma 'Miray' ismini koymayı düşünüyorum." dedi.

"İşimizi, gücümüzü, her şeyimizi bırakıp buraya geldik"

Eşi Kenan Kaptanoğlu ise Kahramanmaraş'ta yaşadıkları depremin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Ankara'daki yurda yerleştiklerini söyledi.

Dışarda geçirdikleri zor günlerin ardından sıcak oda ve yemek imkanı bulduklarını anlatan Kaptanoğlu, "Şu anda ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Devletimizden bir haber bekliyoruz. Fabrikada forklift operatörüyüm. İşimizi, gücümüzü, her şeyimizi bırakıp buraya geldik. Burada hayatımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaptanoğlu, kısa bir süre sonra kızına kavuşacak olmanın buruk heyecanını yaşadığını dile getirdi.