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Depremde karbon fiberle güçlendirilen blok ayakta kaldı, diğeri yıkıldı

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Depremde karbon fiberle güçlendirilen blok ayakta kaldı, diğeri yıkıldı

HATAY'ın Defne ilçesindeki üç bloktan oluşan Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı.

HATAY'ın Defne ilçesindeki üç bloktan oluşan Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı. Ağır hasar alan A-1 Blok ve daha az hasar alan A-2 Blok ise ayakta kaldı. A-2 Blok'un 14 yıl önce uzman ekipler tarafından karbon fiber madde ile güçlendirildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği Hatay'ın Defne ilçesindeki Sümerli Mahallesi'nde bulunan üç bloklu Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı. Diğer iki blok ise ayakta kaldı. Yıkılmayan bloklardan A-2'nin 14 yıl önce uzman ekip tarafından karbon fiber maddeyle güçlendirildiği öğrenildi. Yıkılan A-3 Blok'un enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken ayakta kalan bloklarda yaşayanlar ise tamamen tahliye edildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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