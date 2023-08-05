Depremde kahraman köpekler Tigi ve Petra'ya madalya takıldı

Hatay'da deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına katılan Macar ekibin köpeği "Tigi" ile Büyükçekmece Belediyesi ekibinin köpeği "Petra"ya kahramanlık madalyası takıldı.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Macaristan'daki kardeş belediye Obuda'dan bir ekip, 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak üzere kente geldi.

Ekipte, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da Macar ekiple birlikte arama-kurtarma çalışmalarına katılan Tigi isimli köpek de yer aldı.

Enkazdan 17 kişinin kurtarılmasını sağlayan Tigi ile Hatay'da Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Timi'ne eşlik ederek 14 kişinin yerini tespit eden Petra, Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu'nda bir araya getirildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Obuda Belediye Başkanı Laszlo Kiss tarafından köpeklerin boynuna kahramanlık madalyası takıldı.