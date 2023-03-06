Depremde iki kez enkazda kalan anne erken doğan bebeğinin yolunu gözlüyor

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde iki kez enkaz altından kurtarılan Halepli Dima Halil, deprem günü 7 aylık dünyaya gelen bebeğinin hastaneden çıkmasını bekliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde iki kez enkaz altından kurtarılan Halepli Dima Halil, deprem günü 7 aylık dünyaya gelen bebeğinin hastaneden çıkmasını bekliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremlerin en çok etkilediği yerlerden biri de Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinin Cinderes beldesi.

Halepli Dima Halil, 7 aylık hamileyken "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depreme evinde uyuduğu sırada yakalandı.

Kaldığı evin duvarının üzerine yıkılması sonucu enkazda kalarak doğum sancıları hissetmeye başlayan Dima Halil, kocası tarafından enkazdan çıkarılarak Afrin'deki hastaneye yetiştirildi.

Depremin şiddetli etkisi ve enkazda kalmanın şokuyla doğum sancıları başlayan Dima Halil, 6 Şubat'ta Afrin'deki hastanede erken doğum yaptı.

Doğum sonrası hasarlı evlerine dönmek zorunda kalan Dima Halil ve bebeği, bir gün sonraki artçı sarsıntılar sonucu yıkılan evde ikinci kez enkaz altında kaldı ancak eşi ve çevredekiler tarafından yara almadan kurtarıldı.

Yetersiz beslenme ve erken doğum sebebiyle organları gelişmeyen bebek, tedavi için Afrin Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Dima ve eşi, akrabalarının arabasında, hastane önünde bebeklerinin sağlığına kavuşmasını bekliyor.

"Enkaz altında doğum sancıları hissetmeye başladım"

Deprem gecesinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Dima Halil, enkaz altındayken yardım çığlıklarını kimsenin duymadığını söyledi.

Eşi Abdülmecid tarafından kurtarıldığını belirten Halil, "Duvar üzerime yıkıldı. Elektrik gitti. Çok karanlıktı. Yardım için çok bağırdım, çağırdım ama kimse duymadı ve gelmedi. Enkaz altında doğum sancıları hissetmeye başladım." dedi.

"İki defa enkaz altından kurtarıldım"

Enkazdan eşi tarafından kurtarıldıktan sonra doğum sancıları nedeniyle Afrin Hastanesi'ne kaldırıldığını söyleyen Halil, "Erken doğum yaptım ama gidecek yerimiz yoktu. Çadırımız yok. Kocamla hasar alan eve tekrar döndük." diye konuştu.

Artçı depremlerden dolayı evinin kalan duvarlarının kendisi ve bebeğinin üzerine yıkıldığını belirten Halil, "İki kez enkaz altından kurtarıldım ama bebeğimin elbiseleri enkaz altında kaldı. Komşulardan biraz elbise alıp giydirdim. (Bebeğin vücudunda) Sarılık ve morluklar var. Bedeni de zayıf. Kuvözde şu an." şeklinde konuştu.

Hastane kapısında araç içinde umutlu bekleyiş

Hastane önünde akrabalarına ait aracın içinde bebeğini beklediğini ifade eden Halil, "Oğlumun taburcu edilmesini bekliyoruz. Erken doğum ve yaşadığımız travmadan etkilendi. Sabır ve umutla kucağıma almayı bekliyorum." dedi.

Afrin Hastanesi'nde görevli hemşirelerden Gusun Mürşidi de Dima'nın depremden sonra hastanede doğum yaptığını ancak kalacak yerleri olmadığı için bir kısmı yıkılan evine geri döndüğünü söyledi.

Enkaz altında iki defa kaldığı için annenin psikolojisinin kötü olduğunu belirten Mürşidi, "İkinci kez hastaneye geldiğinde 'Bebeğim, oğlum' diye bağırıyordu. (Bebekte) Sarılık ve morluklar vardı. Yetersiz beslenme ve erken doğumdan dolayı bedeni zayıftı." diye konuştu.

Bebeğin tedavisinin sürdüğünü kaydeden Mürşidi, bebeği doktorların uygun gördüğü zamanda sağ salim annesine teslim etmek istediklerini dile getirdi.