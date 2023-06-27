Depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerine bayram şekeri bırakıldı

Adana'da Kurban Bayramı öncesi depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret eden yakınları mezarlarına şeker bıraktı. Buruk bir şekilde Kurban Bayramı'nı karşılayan hayatını kaybedenlerin yakınları, Kabasakal Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Kabirlerin başına bayram şekeri bıraktılar

Adana'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi, depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerine çiçek ve şeker bırakıldı

ADANA - Adana'da Kurban Bayramı öncesi depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret eden yakınları mezarlarına şeker bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adana'da 11 bina çöktü, 418 kişi hayatını kaybetti. Buruk bir şekilde Kurban Bayramı'nı karşılayan hayatını kaybedenlerin yakınları, Kabasakal Mezarlığı'nı ziyaret etti. Depremzedeler, yakınlarının mezarlarına çiçek ve bayram şekeri bırakıp, dua etti.

Akrabalarının mezarı başına çiçek bırakan Zaide Torun, "Halam ve ailesi depremde yaşamını yitirdi. Allahtan gelen bir şey, üzgünüz. Kabirlerini ziyaret edip, bayramlarını kutladık" diye konuştu.

Kabir başında dua eden Mehmet Ölmez ise "Depremde yaşamını yitiren iş arkadaşlarımın arife günü gelip mezarını ziyaret etmek istedim. Bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah" ifadelerini kullandı.