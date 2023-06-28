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Depremde hayatını kaybedenlerin aileleri Kurban Bayramı'nda kabirleri ziyaret etti

Depremde hayatını kaybedenlerin aileleri Kurban Bayramı'nda kabirleri ziyaret etti

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kapıçam Mahallesi'ndeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gitti. Kabirlerdeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve bazı ziyaretçilerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin aileleri Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kapıçam Mahallesi'ndeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gitti.

Kabirlerdeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı ziyaretçilerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kurban Bayramı Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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