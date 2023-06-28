Depremde hayatını kaybedenlerin aileleri Kurban Bayramı'nda kabirleri ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kapıçam Mahallesi'ndeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gitti. Kabirlerdeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve bazı ziyaretçilerin gözyaşı döktüğü görüldü.