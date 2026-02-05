Kahramanmaraş depremlerinde ölenler için okullarda saygı duruşu

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin imzasıyla 81 ile paylaşılan yazıda, "Milli birlik, beraberlik ve kardeşliği esas alan insan odaklı köklü tarihi birikimimiz, milletimizin afetler ve olağanüstü durumlar karşısında dayanışma, fedakarlık ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlamıştır. Aziz milletimiz, tarih boyunca yaşadığı zorluklar karşısında devlet-millet kaynaşmasını güçlendiren bir irade ortaya koyarak birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışını toplumsal direncin temel unsuru olarak muhafaza etmiştir. Bu anlayış doğrultusunda devletimiz, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etmiştir. Asrın birlikteliği anlayışı ile barınma, sağlık ve sosyal destek hizmetleri, eğitim ve altyapının yeniden tesis edilmesinden kalıcı yerleşim alanlarının oluşturulmasına kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütmüştür" denildi.

'AZİZ HATIRALARI MİLLETİMİZİN ORTAK VİCDANINDA DAİMA YAŞAYACAKTIR'

Paylaşımda eğitim öğretim faaliyetlerinin de kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin sağlandığı belirtilerek, "Öğrencilerimize yönelik telafi ve destekleme eğitimleri ile psikososyal destek hizmetleri planlanmış, öğretmen ve yöneticilerimizin görevlerini bihakkın sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devletimizin insan odaklı hizmet anlayışının ve milli birlik ile kardeşlik bilincinin eğitim alanındaki somut yansımaları olmuştur. Devletimiz, afetten etkilenen illerimizin her alanda yeniden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatıraları milletimizin ortak vicdanında daima yaşayacaktır. Bakanlığımız da milli dayanışma ve kardeşlik anlayışı içerisinde sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmektedir. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.