Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş ve karısı son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş ve karısı son yolculuğuna uğurlandı Çiftin7 ay önce evlendiği öğrenildi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Hatay'da eşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Aykut Yerlikaya ve eşi, memleketi Elazığ'da... Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş ve karısı son yolculuğuna uğurlandı Çiftin7 ay önce evlendiği öğrenildi ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Hatay'da eşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Aykut Yerlikaya ve eşi, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Hatay'da 7.7 büyüklüğündeki depremde 8 katlı bir apartman çöktü. Göçük altında kalan Piyade Uzman Çavuş Aykut ve eşi Tuba Yerlikaya hayatını kaybetti. Karı koca bugün memleketi Elazığ'a getirildi. Uzman Çavuş Yerlikaya meslektaşlarının omzunda cenaze aracına yüklendi. Maden ilçesinin Yıldızhan köyüne götürülen çift, gözyaşları içerisinde defnedildi. Öte yandan çiftin 7 ay önce evlendiği öğrenildi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç Kahramanmaraş Hatay Güncel Haberler

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