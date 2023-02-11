Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Iğdır'da defnedildi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Ali Demirci, memleketi Iğdır'da toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Ali Demirci, memleketi Iğdır'da toprağa verildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altında kalan Ali Demirci'nin cenazesi Iğdır'a getirildi. Melekli beldesindeki mezarlıkta düzenlenen askeri törende, Demirci'nin naaşı yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Düzenlenen törene Vali Vekili Abdulkadir Şahin, 5. Hudut ve Garnizon Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, Demirci'nin akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Ali Demirci Iğdır Güncel Haberler

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