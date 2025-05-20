Depremde Hayatını Kaybeden Sporcular Anısına Kütüphane Açıldı

Depremde Hayatını Kaybeden Sporcular Anısına Kütüphane Açıldı
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Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde hayatını kaybeden KKTC voleybol takımının anısına Trabzon'da 'Şampiyon Melekler' adlı kütüphane açıldı. Açılışta depremde vefat eden sporcular unutulmadı ve kütüphane sayesinde anıları yaşatılacak.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'da kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) voleybol takımı anısına, Trabzon'da "Şampiyon Melekler" adlı kütüphane açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, depremde Osmaniye'de yaşayan ablası ve eniştesi vefat eden ressam Yıldıray Yıldırım'ın desteğiyle Gölçayır İlkokulu ve Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışında, 11 ili derinden etkileyen depremin 81 ili tesiri altında bıraktığını söyledi.

Depremde vefat eden sporcuların anısının kütüphanede yaşatılacağını belirten Yıldırım, "Daha güzeli düşünülemezdi. Yavrularımız buradaki kitapları okuyacak, onlarla büyüyecekler, onlarla kültürlerini zenginleştirecekler." dedi.

KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel ise kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen ressam Yıldırım'a teşekkür ederek, "Adıyaman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği olan en parlak öğrencilerimizi kaybettik. Onlar melek oldular. Temennim, buradaki öğrencilerin onların bıraktığı meşaleyi devralmasıdır. Değerli öğrenciler, sizden ricam kütüphaneyi boş bırakmayınız, okuyun, öğrenin, kendinizi geliştirin çünkü milletimizin geleceği sizlersiniz." diye konuştu.

Ressam Yıldıray Yıldırım da depremde vefat eden öğretmen ablası ve eniştesinin adını yaşatmak amacıyla daha önce de Arsin ilçesindeki bir okulda kütüphane oluşturduğunu ifade etti.

Yakınlarının acısının hala dinmediğini vurgulayan Yıldırım, yaptığı çizimlerden elde ettiği gelir ve kurum kuruluşların desteğiyle ikinci kütüphaneyi de "Şampiyon Melekler" adına oluşturduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler, 2 bin kitabın yer aldığı kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Gölçayır İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Yusuf Akbaş, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

KKTC'den bir turnuva için Adıyaman'a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerinden 35 öğrenci, öğretmen ve refakatçi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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