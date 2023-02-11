DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU NEBİBE İLE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

HATAY'ın Antakya ilçesinde meydana gelen depremde çöken binanın enkazında kalan polis memuru Nebibe Esen(45) eşi Sedat Esen ile kızlar Tuba Gülser Esen(12), hayatlarını kaybetti. Anne ile kızı Edirne'nin Havsa ilçesinde, Sedat Esen ise Niğde'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Nebibe Esen eşi Sedat Esen ile kızları Tuba Gülser Esen, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Şehit M.Ali Demirbüken Caddesi'nde oturdukları bina yıkılmasıya enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Nebibe Esen ile kızı Tuba Gülser'in cenazeleri memleketleri Edirne'nin Havsa ilçesine Sedat Esen'in cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi.

Nebibe ve kızı Tuba Esen için Havsa Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, kurum müdürleri, polis ve askeri personel ile vatandaşlar katıldı. Törende Nebibe ve kızı Tuba Gülser Esen'in Türk bayrağına sarılı tabutlarına sarılan göz yaşları döktü. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, depremden yaşadıkları üzüntülüyü dile getirip, "Bugün burada meydana gelen depremde etkilenen illerimizden Hatay'da kendisi gibi polis memuru olan eşi Sedat Esen ve kızı ile enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Nebibe Esen'i ve kızı Tuğba Gülser Esen'i ebediyete uğurlamak için toplandık. Çok üzgünüz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Ayrıca depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Duamız odur ki rabbim bize bir daha böyle afetler ile sınamasın"dedi.

Törenin ardından Nebibe Esen ile kızı Tuba Gülser, Osmanlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.