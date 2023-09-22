Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için mevlit okutuldu

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde afette yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için mevlit programı düzenlendi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde afette yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için mevlit programı düzenlendi.

Eshab-ı Kehf Cami Külliyesi'nde cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, depremlerde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler yad edildi.

Mevlit programı, cami imam hatip ve müezzinlerince okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde vefat eden öğretmen ve öğrenciler için bir araya geldiklerini belirtti.

Yaşanan afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlara başsağlığı dileğinde bulunan Kaba, "Afşin'de 3 öğretmen, 33 öğrenci ve bir çok vatandaşımızı kaybettik. Allah milletimize ve şehrimize böyle bir afeti bir daha yaşatmasın. Programımıza destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cuma namazı sonrası, Şehit Dinçer Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan şambali tatlısı ikramında bulunuldu.

Programa, Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve ilgililer katıldı.