Depremde hayatını kaybeden Nimet öğretmenin yarım kalan hikaye kitabını meslektaşları tamamladı

'Kitabımın basıldığını görememekten çok korkuyorum' diyen Nimet öğretmenin yarım kalan kitabı tamamlandı

Depremde kızı ve eşiyle hayatını kaybeden Nimet öğretmenin hayallerini dostları gerçekleştirdi

Öğretmen Emine Özdemir :

"Bu kitabı tamamlamak bizim için bir vasiyetti"

Öğretmen Ezgi Avcı:

"Annesinin yapamadığı imza gününü Ela yapacaktır"

ADANA - Hatay'daki depremde eşi ve kızıyla birlikte hayatını kaybeden öğretmen Nimet Rifaioğlu'nun yazdığı ancak yayınlatamadığı çocuk kitabı Adana'daki meslektaşları tarafından bastırıldı. "Kitabımın basıldığını görememekten korkuyorum" diyen Nimet öğretmenin yarım kalan hikayesi artık tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde Hatay'daki evlerinin yıkılması sonucu TOKİ Şehit Mustafa Dolumay Anaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olan Nimet Rifaioğlu (40), eşi Kerim ve 12 yaşındaki kızı Yağmur'la birlikte yaşamını yitirdi. Deprem günü dedesinde kalan Ela ise hayatta kaldı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün '365 gün öykü' projesinin yazar ekibinde gören yapan Rifaioğlu, ileride kızlarına bir anı bırakmak amacıyla resimli çocuk hikaye kitabı yazdı.

'Kitabımın basıldığını görememekten korkuyorum' demiş

MEB için ' Çocuk şarkısı söz yazarlığı' görevi nedeniyle Ankara'ya giden Nimet öğretmen, dönüş yolunda uçak saatini beklerken Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Çocuk kitapları bölümüne giren Nimet hocanın dikkatini Mel Tregonning'in çizdiği "Küçük şeyler" adlı çocuk kitabı çekti. Kitabı inceledikçe hayranlığı daha çok artan Nimet öğretmen yazar Mel Tregonning'in kitabının yayınlanmadan hayatını kaybettiğini öğrenmesi daha da çok etkilenmesine neden oldu. Nimet öğretmen, meslektaşlarına 'Kitabımın basıldığını görememekten çok korkuyorum' dedi ve arkadaşları da 'Her şey güzel olacak' diyerek Nimet öğretmene moral verdi.

Meslektaşları kitabı tamamladı

Nimet öğretmen, kendi kitabının ilk ve ikinci sayfasının çizimini gördü ve ana karaktere karar verdi. Ancak Nimet öğretmen depremde hayatını kaybedince hikaye kitabı da yarım kaldı. Nimet öğretmenin 3 yıl önce yazar kulübünde tanışıp dost olduğu Adana'da görev yapan okul öncesi öğretmenleri Emine Özdemir, Ezgi Avcı ve Sakarya'da görev yapan Berrin Tercan kitabı tamamlamak için kolları sıvadı.

Bin adet baskı yok satıldı

3 meslektaş Nimet öğretmenin "Ne görüyorsan o" adını verdiği kitabını bastırmak için anlaştığı yayın şirketine ulaştı ve kitabın tamamlanması için gereken anlaşmaları sağladı. Kitabın devamı hazırlandı ve Nisan ayında 24 sayfa olarak bin adet 1. baskısı yapıldı. Büyük bir beğeni toplayan kitap yok satarak 1 ay gibi kısa sürede tükendi. İkinci basımı yapılan kitabın geliri Nimet öğretmenin küçük kızı Ela'ya verildi.

"Yarım kalan hikayeyi tamamladık"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Emine Özdemir, "Bizim için bir vasiyet oldu bu. Kitabı görmeyi, çıktığını görmeyi çok arzu ediyordu Nimet çünkü. Biz Ocak ayında son görüşmemizi yaptık ve kitabın kendisi için çok değerli olduğunu söylemişti. Onun yarım kalan hikayesini tamamlamak istedik" dedi.

"Kitabını kızlarına bırakmak istiyordu"

Dostlarını kaybettiğine hala inanamadıklarını söyleyen Ezgi Avcı, "Nimet'in çocuklara yazdığı birçok hikayesi vardı. 21 Ocak'ta doğum gününde kitabını yayınlatmak için imza attı. Yazdığı şeyler Nimet'in kaybolmadı. Bizde halen duruyor. İlerleyen zamanlarda da biz onları yayınlatmak istiyoruz. Nimet aslında kitabının kapağını ve ilk 2 sayfasını gördü. 2 kızı vardı, kitabını kızlarına bırakmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

Nimet öğretmenin kalan hikayelerini de kitap haline getirip kızı Ela'ya bırakacaklarını anlatan Avcı, "İleride belki annesinin yapamadığı imza gününü Ela yapacaktır. Biz o hikayeleri de bastırıp kızı Ela'ya bırakacağız" diye konuştu.