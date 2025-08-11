Depremde Hayatını Kaybeden Nihat Önbaş İzmir'de Toprağa Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin kurbanı Nihat Önbaş, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene devlet yetkilileri ve yakınları katıldı.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren Nihat Önbaş (81), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Soğukkuyu Kabristan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Önbaş'ın çocukları Murat Önbaş ve Emel Günindi'nin yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile yakınları katıldı. Önbaş'ın yeğeni olan oyuncu Eylül Tumbar da cenaze töreninde yerini aldı. Nihat Önbaş'ın, eşi Hamide Önbaş ile mutfakta yemek yaptıkları sırada depreme yakalandıkları öğrenildi. Depremde enkaz altında kalarak yaralanan Hamide Önbaş'ın Balıkesir'deki bir hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kılınan namazın ardından Önbaş'ın cenazesi Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim

Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.